45-річна українка підкорила своїм співом талант-шоу в Португалії

Португальська музичний критик був зворушений співом жінки

Українка Майя Рудь пройшла відбір на шоу талантів Got Talent Portugal 2018. 45-річна жінка понад 15 років живе у Португалії і сама виховує двох дочок. Про це повідомляє Global Ukraine.

Під час свого виступу на португальському шоу Майя заспівала "Адажіо соль мінор", широко відоме як "Адажіо Альбіноні". Її спів настільки вразив жюрі конкурсу, що 45-річна українка отримала три "так".

"У вашому співі надзвичайна щирість", – сказав після її виступу португальський музичний критик Мануель Моура дус Сантос.

Українка підкорила португальське талант-шоу (відео: youtube.com/GOT TALENT PORTUGAL)

Нагадаємо, український скрипаль-віртуоз, фіналіст шоу "Україна має талант" 2010-го року Олександр Божик підкорив шоу талантів в Польщі.