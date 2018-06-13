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"Це було досконало": українська команда зробила фурор на американському талант-шоу (відео)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 21:22
Фото: Українці на американському талант-шоу (youtube.com/America's Got Talent)
Фото: Українці на американському талант-шоу (youtube.com/America's Got Talent)

Вона пройшла в наступний тур

Українська команда підкорила журі талант-шоу America's Got Talent. Про це повідомляє "Новое время".

Судді 13-го сезону шоу відзначили оригінальність номера, актуальність тематики та використання технологій.

"Цікаво бачити речі, яких ми насправді ніколи раніше не бачили. Це як подорож у майбутнє. Це було досконало", - додав продюсер шоу і один з журі Саймон Коуелл.

За сюжетом номера, герой потрапляє в віртуальну реальність і починається подорож, яке незабаром перетворюється на гонку на виживання.

Відео: Українці на американському талант-шоу (youtube.com/America's Got Talent)

Над номером українському працювали команди Front Pictures, Red Rabbit Entertainment (хореограф Костянтин Томільченко і режисер Олександр Братковський) і компанія PROFI LTD.

"Цей номер виник як творчий експеримент, над яким ми почали працювати ще в квітні 2017 року. Нас зацікавила ідея, що буде, якщо ми створимо танець в 3D просторі, де виконавці зможуть переміщатися не тільки на сцені, а й над нею. Фактично вільно "літати" перед глядачами", - зазначив виконавець номера і його режисер-постановник Костянтин Томільченко.

Втіленням візуальної частини виступу займалася українська студія Front Pictures. Світ навколо героя створили за допомогою голографічного відеопроекції.

Нагадаємо, як 45-річна українка підкорила своїм співом талант-шоу в Португалії.

Під час свого виступу на португальському шоу Майя заспівала "Адажіо соль мінор", широко відоме як "Адажіо Альбіноні". Її спів настільки вразив журі конкурсу, 45-річна українка отримала три "так".

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Теги: талант-шоу, танцы
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