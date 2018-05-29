Маша Ефросинина: Я хочу давать женщинам силы и веру в то, что можно что-то изменить

Знаменитая украинская телеведущая стала Почетным послом в Украине от Фонда ООН

29 мая одна из самых популярных украинских телеведущих Маша Ефросинина получила статус Почетного посла в Украине от Фонда ООН в области народонаселения. Торжественное подписание меморандума прошло в одном из ресторанов в центре Киева. Телеведущая в новом статусе продолжит заниматься благотворительностью и помогать украинским женщинам.

Фонда ООН в области народонаселения, Почетным послом которого стала Маша Ефросинина, работает в Украине уже двадцять лет, а в мире – с 1969 года и представлен в 150 странах. В Украине фонд помогает развивать гендерное равенство, помогает женщинам и молодежи. Подобного статуса, как Маша Ефросинина, удостоились знаменитости по всему миру. Например, кронпринцесса Дании Мэри Датская, голливудская актриса Эшли Джадд.

Фото: Маша Ефросинина посетила мероприятие вместе с мужем и детьми (РБК-Украина, Виталий Носач)

Это событие Маша Ефросинина посетила вместе с семьей: на мероприятии она появилась в обществе мужа-бизнесмена и двоих детей.

"Я счастлива, потому что занимаюсь любимой работой, - поделилась она. – А я больше всего люблю помогать людям. Для меня большая честь работать с Фондом ООН, ведь это было моей мечтой еще с того времени, как я поступала в университет Шевченка на специальность переводчика. Мы с моим папой мечтали, чтобы я работала в ООН".

"Женщины пишут мне: "Помогите, меня избивает мой муж"

За последние два месяца Маша Ефросинина объехала 22 города Украины, где проводила встречи с женщинами, которые сталкиваются с проблемами – насилием в семье, разводом, болезнями детей.

Телеведущая рассказывает:

"В директ я очень часто получаю сообщения от множества женщин. Они пишут мне: "Помогите, меня обижает и избивает мой муж", "Меня бросили беременную", "Меня не принимают на работу, потому что я - многодетная мама". Захожу на профиль этих женщин в Instagram, а там они публикуют радостные фото. Так им легче справляться с трудностями, так они хотят показать, что у них якобы все хорошо, что у них есть и другая сторона".

Во время таких встреч каждая вторая женщина в зале задает Маше Ефросининой вопрос о том, как изменить свою жизнь и как найти силы жить дальше, вспоминает телеведущая.

Фото: Маша Ефросинина стала Почетным Послом Фонда ООН в области народонаселения в Украине (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Это то, что меня беспокоит очень сильно. Я не собираюсь останавливаться в своей помощи женщинам. На мои встречи приходят женщины, у которых скоро химиотерапия. Приходят женщины, у которых дочки больны анорексией. Приходят со своими проблемами, чтобы найти силы", - вспоминает она.

По ее словам, до сих пор, даже в 21 веке, к женщинам относятся предвзято, и до сих пор есть множество стереотипов, которые мешают женщине реализовать себя.

"Моя дочка, которой сейчас тринадцать лет, сказала мне, что один из преподавателей на кружке сказал: "женщины бывают или красивые, или умные". Сегодня – 2018 год, 21 век, а все равно это говорят детям! У нас очень много работы. Для себя я вижу в этом просветительскую работу. Я хочу давать женщинам силы и веру в то, что можно что-то изменить", - сказала телеведущая.

Фото: "У нас очень много работы. Для себя я вижу в этом просветительскую работу" - Маша Ефросинина (РБК-Украина, Виталий Носач)

При этом почти все женщины, которые просят Машу Ефросинину о помощи, потом возвращаются обратно в семью.

"Таких женщин большинство. Они не могут выбраться из того ада, который их окружает, и возвращаются в него снова. Важно помочь им сделать правильный выбор", - сказала она.

"Если ты не в политике, ты намного больше можешь изменить что-то"

Во время встречи Машу Ефросинину спросили о ее политических амбициях. Пойдет ли она в политику?

"Еще ни разу я не задумывалась о том, что вы спрашиваете. Сегодня я могу сказать, что у меня политических амбиций нет. Возможно потому, как мне кажется, намного больше эффективности от меня будет именно в социальной деятельности. Почему-то так складывается сейчас: если ты не в политике, ты намного больше можешь изменить что-то. По крайней мере, я так чувствую", - прокомментировала телеведущая.

По ее словам, фраза "изменить мир" – уже довольно избита, но она лично для нее имеет большой смысл.

"Возможно, когда я буду чувствовать, что в политической сфере появятся возможности что-то менять, тогда и поговорим. На сегодняшний день – нет. У меня и так много работы. У меня будут сейчас еще больше поездок по Украине", - сказала она.

"Я спрашиваю: "Зачем вы с ним живете?". Мне отвечают: "Боюсь уйти"

Styler поинтересовался у Маши Ефросининой, какие истории из тех, которые ей пишут женщины в личных сообщениях, запомнились ей больше всего. По ее словам, часто такие истории – очень печальные и драматичные. Многие из них телеведущая восприняла близко к сердцу.

Фото: Фонд ООН в области народонаселения и Маша Ефросинина подписали меморандум о сотрудничестве (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Такие истории, прежде всего, запоминаются своими формулировками. "Бьет девятнадцать лет", "У меня два шрама на черепе, у меня был пробит череп". Я спрашиваю: "Зачем вы с ним живете?". Мне отвечают "Боюсь уйти". Вот это "боюсь" меня больше всего поражает. Или "муж забрал все деньги, не разрешает работать. Говорит, что пока я у него на содержании, то я ему принадлежу". Оказалось, что девушке всего двадцать три года! В наше время забрал деньги, в наше время женщине что-то запрещают и считают собственностью! Часто также пишут, что муж не разрешает выходить на чай с подружками даже по пятницам, даже раз в неделю. Не разрешает ни с кем общаться. Такой девушке было всего двадцать пять!" - вспоминает Маша Ефросинина.

По ее словам, таких историй – множество.

"Вот такие формулировки в наше время меня, честно говоря, шокируют. Я еду на встречи с женщинами и рассказываю им: чтобы набраться сил, чтобы отдохнуть и приехать после рабочих поездок к родным полной сил, чтобы приезжать к детям и мужу счастливой, здоровой и улыбчивой, надо иногда уезжать. И понимание мужа тогда усиливается в разы", - сказала Ефросинина.

"Я за 20 лет своей карьеры много всего сделала в услугу кому-то"

Маша Ефросинина участвует во множестве проектов – снимается в рекламе, проводит благотворительные встречи, участвует в телепроектах. Ее график плотно распланирован на несколько месяцев вперед.

Фото: "Сейчас я научилась говорить "нет". И тогда у моих детей появляется мама, тогда у меня значительно больше времени на те дела, которые имеют смысл лично для меня" - Маша Ефросинина (РБК-Украина, Виталий Носач)

В комментарии для Styler телеведущая поделилась секретом, как успевать уделять время и семье, и работе.

Очень и очень строгий подход к планированию времени – главный секрет, чтобы все успевать, говорит она.

"Должна быть фильтрация бессмысленных встреч. Я отсеиваю разные вечеринки, которые не имеют для меня никакого значения. Знаете, я за двадцать лет своей карьеры много всего сделала впрок, в услугу кому-то. С мыслью "а вдруг кто-то это вспомнит и потом мне поможет", было неудобно отказать. А сейчас я научилась говорить "нет". И тогда у моих детей появляется мама, тогда у меня значительно больше времени на те дела, которые имеют смысл лично для меня", - рассказала телеведущая.

Накануне получения статуса Почетного Посла Маша Ефросинина отметила день рождения – ей исполнилось 39 лет. В свой день рождения Маша опубликовала в Instagram трогательное семейное фото, на котором она запечатлена в постели в окружении любимых людей - мужа Тимура, дочери Наны и сына Александра.

Ранее Маша Ефросинина поделилась секретом счастливой семейной жизни.