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MELOVIN показал, как изменился за последние годы (фото)

STYLERЗвёзды        27.03.2018 - 17:48
Фото: MELOVIN (РБК-Украина)
Фото: MELOVIN (РБК-Украина)

Артист завел традицию делать похожие снимки

Певец MELOVIN, который будет представлять Украину на песенном конкурсе  Евровидение 2018 в Португалии, показал, как изменился за последние несколько лет. Соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото: MELOVIN в 2018 году (instagram.com/melovin_official)

"Каждый год я традиционно фотографируюсь в самом красивом месте в Одессе. В этот раз я решил сделать фото ночью", - подписал фотографии певец.

Фото: MELOVIN в 2017 году (instagram.com/melovin_official)

MELOVIN опубликовал серию из трех снимков, которые сделаны в разные года, но в одном и том же месте. Таким образом, есть фото за 2018 год, 2017 и 2016 года. По снимкам можно заметить, как внешне менялся артист.

Фото: MELOVIN в 2016 году (instagram.com/melovin_official)

Ранее MЕLOVIN рассказал об избиении за подкаты и цвет волос.

Константин Бочаров (настоящее имя исполнителя) рассказал, что часто подвергается критике из-за своего нестандартного образа (линза, окрашенные волосы, яркая и не совсем обычная одежда).  Однажды дело дошло до рукоприкладства.

Видео: MELOVIN. Путь к победе (video.rbc.ua)

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Теги: MELOVIN
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