"Меня поразило, как живут люди": Ирина Федишин открыла для себя новую страну

Певицу очаровала местная кухня

Известная украинская певица Ирина Федишин рассказала о своей поездке в Индию. Певица сообщила, что ее поразило в этой стране то, как живут люди.

"Я недавно открыла для себя новую страну, Индию! Мы все живем на одной планете, но мы такие разные! Это страна контрастов. Есть места, где может быть все идеально, а совсем рядом - сплошной беспорядок! Меня поразило, как живут люди и в каких условиях!" - рассказала певица.

Она сообщила, что многие жители Индии спят прямо на улицах, а квартиры там очень маленькие.

"Многие из них спят прямо на улице! У кого есть квартиры, они совсем маленькие. Очень много людей! Как в муравейнике!" - отметила Ирина.

Певица рассказала, что для жителей Индии, женщина со светлыми волосами – экзотика и поэтому они часто просили с ней сфотографироваться.

Фото: Ирина Федишин в Индии (Пресс-служба)

"Местное население часто просили сделать фото со мной, ведь для них блондинки - это экзотика", - добавила Федишин.

Артистка рассказала, что в Индии нужно быть очень аккуратными с едой, так как там ее готовят не в стерильных условиях.

"Еда очень отличается от нашей, ведь она очень острая! Поэтому в Индии у меня были "разгрузочные" дни! Кроме того, на улице покупать еду очень опасно для местного туриста! Потому что готовится все в не слишком стерильных условиях! Все увиденное настолько меня поразило, что даже в ресторане было не просто есть!" - сообщила певица и добавила, что в Индии очень безопасно, как днем, так и ночью.

"Я погуляла по городу и не только днем, но и ночью! Все безопасно! Правда, прогуливаясь в 00.00 ночи, я встретила корову, которая тоже ходила улочкам города. Для индийцев это священное животное. И они не едят говядину!", - рассказала артистка.

Фото: Ирина Федишин в Индии (пресс-служба)

Она сообщила, что посетила местные достопримечательности и храмы, а самое вкусное, что она попробовала в Индии – это был манго.

"Я также посетила местные достопримечательности архитектуры и храмы. Что больше всего мне понравилось и по смаковало в Индии - это манго! Просто очень вкусно! Я даже прикупила себе домой! А еще в Индии очень дружелюбный народ! Нас очень тепло встречали и провожали!" - рассказала украинская певица.

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