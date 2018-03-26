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Мише Романовой из "ВИА Гры" нашли замену

STYLERЗвёзды        26.03.2018 - 15:19
Фото: "ВИА Гра" (instagram.com-misharomanova)
Фото: "ВИА Гра" (instagram.com-misharomanova)

Артистка покинула коллектив

Экс-солистку популярной группы "ВИА Гра" Мишу Романову заменили новой певицей. Об этом сообщает ТСН.

Так, с основным составом музыкального коллектива на концерте в Тбилиси, который состоялся в субботу, 24 марта, выступила новая девушка. Ею оказалась Ольга Меганская из Санкт-Петербурга. Ранее она пела в разных заведениях.

Скриншот поста (instagram.com/omeganskaya)

Пока неизвестно, стала ли Ольга Меганская постоянной участницей коллектива вместе с Анастасией Кожевниковой и Эрикой Герцег, или же она временно заменяет Мишу Романову. На официальном сайте группы никакой информации об этом не указано.

Скриншот поста (instagram.com/omeganskaya)

Напомним, что солистка "ВИА Гры" покидает группу.

"Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души", - объяснила Миша Романова.

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Теги: виа гра
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