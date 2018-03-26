"Оставляю частичку своей души": солистка "ВИА Гры" покидает группу

О своем решении артистка написала в Instagram

В сети рассказали, что солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова покидает коллектив. Слухи о том, что будут проводиться кастинги с поиском новой участницы подтвердились. Романова написала о своем уходе на странице в Instagram.

"Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души", - объяснила Миша Романова.

Фото: Миша Романова (instagram.com/misharomanova)

Артистка поблагодарила за все продюсера Константина Меладзе.

"Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень очень сильно скучать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти", - отметила Романова.

Фото: Миша Романова (instagram.com/misharomanova)

Отметим, что Миша Романова пела в группе с 2013 года вместе с другими участницами - Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой.

Как ранее писал Styler, жена Меладзе рассказала о своем участии в "ВИА Гре".

Напомним, 28 февраля в Киеве прошла украинская музыкальная премия YUNA 2018 (видеорепортаж с красной дорожки: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)