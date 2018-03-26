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"Залишаю частинку своєї душі": солістка "ВІА Гри" залишає групу

STYLERLIFE        26.03.2018 - 12:03
Фото: Група "ВІА Гра" (facebook.com via.brilliant)
Фото: Група "ВІА Гра" (facebook.com via.brilliant)

Про своє рішення артистка написала в Instagram

У мережі розповіли, що солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова покидає колектив. Чутки про те, що будуть проводитися кастинги з пошуком нової учасниці підтвердилися. Романова написала про своє рішення на сторінці Instagram.

"Найголовніше покликання жінки — це любов. І часом вона потребує тверде рішенні. На деякий час артист в мені поступився жінці... Тому я йду з групи, але залишаю у неї частинку своєї душі", - пояснила Міша Романова.

Фото: Міша Романова (instagram.com/misharomanova)

Артистка подякувала за все продюсеру Костянтину Меладзе.

"Це були роки, наповнені прекрасною музикою геніального людини, обожнюваного продюсера Костянтина Меладзе. Спасибі Вам Костя, за цей шанс, за віру і підтримку, за прекрасні пісні, які зігрівають серця багатьох слухачів! Еріка і Настя, ми були командою, одним цілим, я буду дуже сильно нудьгувати вам! Ця сторінка з життя назавжди залишиться в моїй пам'яті", - зазначила Романова.

Фото: Міша Романова (instagram.com/misharomanova)

Зазначимо, що Міша Романова співала в групі з 2013 року разом з іншими учасницями - Ерікою Герцег і Анастасією Кожевнікової.

Як раніше писав Styler, дружина Меладзе розповіла про свою участь у "ВІА Грі".

Нагадаємо, 28 лютого в Києві пройшла українська музична премія YUNA 2018 (відеорепортаж з червоної доріжки: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)

Довелося відмовитися від місця солістки: дружина Меладзе розповіла про свою участь в ВІА Грі "Ось це ВІА Гра могла б бути": Потап розбурхав мережа цікавою пропозицією
Теги: виа гра
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