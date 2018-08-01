"Мне нужны все пояса": Ломаченко рассказал о своей мечте (видео)

Фото: Василий Ломаченко (РБК-Украина)

Боксер рассказал о работе ради достижения цели

Украинский боксер Василий Ломаченко собирается завоевать всевозможные пояса, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Об этом спортсмен рассказал в рекламном ролике Under Armour.

"Пояс чемпиона? Для меня одного мало. Они нужны мне все. Не важны уровень твоей физической подготовки в начале пути, насмешки, отсутствие веры в тебя. Значение имеет лишь цель. Мечта, без которой ты не можешь ни спать, ни есть, ни жить", - сказал спорстмен

"Стремление, упорство, ежедневные тренировки и вера в победу делают из тебя другого человека. Чемпиона, имя которого сбивает с ног еще до боя. И это еще не конец. Находясь на вершине, ты понимаешь, что это только начало пути", – добавил Ломаченко.

Видео: Василий Ломаченко (youtube.com/XSPORT.ua)

Ранее сообщалось, что украинцы раскритиковали Ломаченко за поддержку крестного хода УПЦ МП.

Напомним, недавно стало известно, что советовал Ломаченко Усику в поединке с Гассиевым.

Отец Василия Ломаченко – Анатолий в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) находился в углу Усика вместе с командой украинского чемпиона, но старался скрыть лицо за серым беретом. В сети рассказали, что же советовал Ломаченко-старший 31-летнему боксеру. Соответствующее видео опубликовано на канале Guriev Time в YouTube.

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