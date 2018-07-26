"С ума сойти": украинцы раскритиковали Ломаченко за поддержку крестного хода УПЦ МП

Фото: Василий Ломаченко (РБК-Украина)

Пользователи обрушились с критикой на боксера

Известный украинский боксер, чемпионом мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко разгневал украинцев своей поддержкой крестного хода УПЦ МП. Об этом свидетельствует пост на его странице в Facebook.

"Самый масштабный крестный ход Украины к юбилею 1030-летия крещения Руси состоится в пятницу 27 июля в Киеве. Вместе с Митрополитом Онуфрием десятки тысяч верующих молитвенно пройдут от памятника князя Владимира в Киево-Печерскую Лавру. Начало в 13.00. Не пропустите!" – написал боксер.

Скриншот поста (facebook.com/VasylLomachenko)

В комментариях пользователи негативно отнеслись к словам Ломаченко.

"Эм...что? Московские попы из ФСБ устраивают очередную провокацию против Украины, а пиарщики Ломы помогают рекламировать эту ху*тень?" – пишут они.

"Василий, вы не в курсе, что будет хода настоящей церкви Украины позже? Зачем вы агитируете на ходу с московским патриархатом? Вы не знаете, что Онуфрий есть марионетка Кирила-Гундяева и Путина? Вы же должны понимать, что происходит, пора ставать на сторону Украины, а не ее врагов. Не давайте врагу себя использовать", - написали в сети.

"Блин пацаны, я вас очень прошу, занимайтесь спортом, боксируйте, завоевывайте пояса, медали, кубки. Но не лезьте в политику и вопросы веры. Судя по всему, это у вас плохо получается", - отметили юзеры.

"С ума сойти! Призыв поддержать тех, кто одобряет российскую агрессию против нашей страны", - возмутились в комментариях.

"Эх, Вася, Вася... может ты живешь не в Украине и не знаешь ничего? Или тебя это не касается?" – спросили пользователи боксера.

Ранее Ломаченко удивил компанией за завтраком.

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