"З глузду з'їхати": українці розкритикували Ломаченко за підтримку хресної ходи УПЦ МП

Фото: Василь Ломаченко (РБК-Україна)

Користувачі розкритикували боксера

Відомий український боксер, чемпіоном світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко розгнівав українців своєю підтримкою хресної ходи УПЦ МП. Про це свідчить пост на його сторінці в Facebook.

"Наймасштабніший хресна хода України до ювілею 1030-річчя хрещення Русі відбудеться в п'ятницю 27 липня в Києві. Разом з Митрополитом Онуфрієм десятки тисяч віруючих молитовно пройдуть від пам'ятника князю Володимиру в Києво-Печерську Лавру. Початок о 13.00. Не пропустіть!" - написав боксер.

Скріншот поста (facebook.com/VasylLomachenko)

У коментарях користувачі негативно поставилися до слів Ломаченко.

"Ем... що? Московські попи з ФСБ влаштовують чергову провокацію проти України, а піарники Ломи допомагають рекламувати цю ху*тінь?" - пишуть вони.

"Василю, ви не в курсі, що буде хода справжньої церкви України пізніше? Навіщо ви агітуєте на ходу з московським патріархатом? Ви не знаєте, що Онуфрій є маріонетка Кирила-Гундяєва і Путіна? Ви ж повинні розуміти, що відбувається, пора ставати на сторону Україна, а не її ворогів. Не давайте ворогові себе використовувати", - написали в мережі.

"Блін пацани, я вас дуже прошу, займайтеся спортом, боксує, завойовує пояса, медалі, кубки. Але не лізьте в політику і питання віри. Судячи з усього, це у вас погано виходить", - відзначили користувачі.

"З глузду з'їхати! Заклик підтримати тих, хто схвалює російську агресію проти нашої країни", - обурилися в коментарях.

"Ех, Вася, Вася ... може ти живеш не в Україні і не знаєш нічого? Або тебе це не стосується?" - запитали користувачі боксера.

Раніше Ломаченко здивував компанією за сніданком.

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