"Могу ее тоннами есть": Олег Винник рассказал, что входит в его дневной рацион

Олег Винник поделился секретами своего стройного тела

Популярный украинский певец Олег Винник, который на днях произвел фурор на фестивале Atlas Weekend, рассказал, как питается, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.

Видео: РБК-Украина

"С утра - пару ложек овсянки, хоть я ее и не люблю особо, но она полезная. Днем - белок с клетчаткой: яйца с листьями салата", - рассказал секс-символ украинской эстрады в интервью журналу "Отдохни".

А вот вечером Олег может съесть не жирную и не жареную котлету.

Олег Винник на обложке журнала "Отдохни"

Вообще, по словам Винника, в еде он не привередливый, поэтому ему легко придерживаться правильного питания.

"Руколу просто обожаю! Могу ее тоннами есть. А вот кефир, говорят, полезен на ночь, но я его не люблю, разве что с медом", - добавил певец.

Отметим, что сейчас артист активно готовится к празднованию 45-летнего юбилея.

Ранее Винник признался, что в начале его творческого пути с ним никто не хотел работать. Олегу часто говорили, что он - неформат, и будет сложно, но певец не сдавался.