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"Могу ее тоннами есть": Олег Винник рассказал, что входит в его дневной рацион

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 23:33
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник поделился секретами своего стройного тела

Популярный украинский певец Олег Винник, который на днях произвел фурор на фестивале Atlas Weekend, рассказал, как питается, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.

Видео: РБК-Украина

"С утра - пару ложек овсянки, хоть я ее и не люблю особо, но она полезная. Днем - белок с клетчаткой: яйца с листьями салата", - рассказал секс-символ украинской эстрады в интервью журналу "Отдохни".

А вот вечером Олег может съесть не жирную и не жареную котлету.

Олег Винник на обложке журнала "Отдохни" 

Вообще, по словам Винника, в еде он не привередливый, поэтому ему легко придерживаться правильного питания.

"Руколу просто обожаю! Могу ее тоннами есть. А вот кефир, говорят, полезен на ночь, но я его не люблю, разве что с медом", - добавил певец.

Отметим, что сейчас артист активно готовится к празднованию 45-летнего юбилея.

Ранее Винник признался, что в начале его творческого пути с ним никто не хотел работать. Олегу часто говорили, что он - неформат, и будет сложно, но певец не сдавался.

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Теги: Олег Винник
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