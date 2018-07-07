Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 13:15
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

На нем присутствовали Андрей Макаревич и Лия Ахеджакова

6 июля в Москве прошел концерт при участии российских звезд в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. В акции участвовали такие артисты как Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович. Об этом пишет "Радио Свобода" и публикует видео с места концерта.

Многие из тех, кто не смог присутствовать на концерте, прислали видео-обращения в защиту Сенцова и слова поддержки, адресованные украинцу.

Среди этих людей режиссеры Аскольд Куров и Виталий Манский; кинокритики Антон Долин и Андрей Плахов; музыканты и исполнители Андрей Хлывнюк и Алексей Паперный; участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Отметим, что коллеги режиссера  в Москве организовали концерт в поддержку его требований: немедленно освободить и отправить на родину всех граждан Украины, находящихся в заключении в РФ.

Кино- и театральное сообщество, журналисты России, Украины, и многих стран Европы неоднократно обращались с поддержкой требований Сенцова и просьбой к властям РФ прекратить его преследование.

Читайте также, как в Одессе провели зрелищный флешмоб в поддержку Сенцова и других политзаключенных.

Олег Сенцов. Один в поле воин

"Политический расчет": Портников объяснил, почему Путин не освободит Сенцова "Они готовы идти на смерть": архиепископ Климент призвал Путина освободить украинских политзаключенных
Теги: Олег Сенцов
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь