В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)

На нем присутствовали Андрей Макаревич и Лия Ахеджакова
6 июля в Москве прошел концерт при участии российских звезд в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. В акции участвовали такие артисты как Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович. Об этом пишет "Радио Свобода" и публикует видео с места концерта.
Многие из тех, кто не смог присутствовать на концерте, прислали видео-обращения в защиту Сенцова и слова поддержки, адресованные украинцу.
Среди этих людей режиссеры Аскольд Куров и Виталий Манский; кинокритики Антон Долин и Андрей Плахов; музыканты и исполнители Андрей Хлывнюк и Алексей Паперный; участница группы Pussy Riot Мария Алехина.
Отметим, что коллеги режиссера в Москве организовали концерт в поддержку его требований: немедленно освободить и отправить на родину всех граждан Украины, находящихся в заключении в РФ.
Кино- и театральное сообщество, журналисты России, Украины, и многих стран Европы неоднократно обращались с поддержкой требований Сенцова и просьбой к властям РФ прекратить его преследование.
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Олег Сенцов. Один в поле воин