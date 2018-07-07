В Одессе провели зрелищный флешмоб в поддержку Сенцова и других политзаключенных

Участники флешмоба зажгли файеры в темноте одновременно и получился эффект горящей лестницы

Вечером, 6 июля, на Потемкинской лестнице в Одессе активисты организовали флешмоб в поддержку Олега Сенцова и других политических заключенных, сообщает "Национальный Корпус – Одесса" на своей странице в Facebook.

Представители различных партий и общественных организаций устроили в центре Одессы флешмоб, с требованием освободить Олега Сенцова и других незаконно осужденных украинцев из российских тюрем. Потемкинская лестница "вспыхнула" от одновременно зажженных файеров.

Активисты заняли почти все пролеты Потемкинской лестницы, держа в руках растяжки с надписью "Олег Сенцов, Украина с тобой", "Свободу пленным" и "FreeSentsov". На последнем плакате были написаны фамилии всех граждан Украины, которых незаконно осудили и удерживают в тюрьмах России.

В основном активисты скандировали: "Слава – Украине!", "Свободу Олегу Сенцову!" и "Свободу пленным!". Под конец флешмоба, все собравшиеся совместно исполнили гимн Украины.

Акція #FreeSentsov біля Дюка в Одесі. Опубліковано НГО Небайдужі П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Видео: флешмоб в Одессе в поддержку Сенцова (facebook.com/ngonebaiduzhi)

Напомним, что раннее Портников уже объяснил, почему Путину невыгодно освобождать Сенцова и других украинских заключенных.

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