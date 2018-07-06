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"Политический расчет": Портников объяснил, почему Путин не освободит Сенцова

STYLERLIFE        06.07.2018 - 15:38
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Журналист считает, что у президента РФ нет причин освобождать политзаключенных

Президент России Владимир Путин не будет освобождать украинского политзаключенного Олега Сенцова, потому что в этом нет политического расчета. Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в своей колонке на "Радио Свобода".

"Совершенно непонятно, почему Путин должен освобождать Сенцова и других украинских узников в ответ на односторонние шаги украинской стороны? Почему его вообще должны интересовать удерживаемые Киевом российские граждане? Ведь дистанция между президентом России и гражданами его страны во много сот раз больше, чем дистанция между президентом Украины и его соотечественниками. Президента Украины избирают – а могут и не переизбрать, – и потому Порошенко просто обязан демонстрировать свои усилия по освобождению украинских граждан. А президент России, по сути, позволяет соотечественникам проголосовать за продолжение своего бесконечного правления", - сказал Портников.

Журналист отметил, что Путин идет на обмен только в том случае, когда в этом есть "политический расчет".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку. Его требование – освобождение всех украинских политзаключенных. Себя в этот список режиссер не включил.

Ранее  архиепископ Климент призвал Путина освободить украинских политзаключенных.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент призвал Владимира Путина проявить акт милосердия и освободить украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

Архиепископ добавил, что обратиться к Путину его заставил страх за жизнь политзаключенных.

"Никто не имеет права лишать человека жизни. Лишь Бог", - подчеркнул Климент.

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Теги: Олег Сенцов, Виталий Портников
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