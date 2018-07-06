Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Політичний розрахунок": Портников пояснив, чому Путін не звільнить Сенцова

STYLERLIFE        06.07.2018 - 15:38
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Журналіст вважає, що у президента РФ немає причин звільняти політв'язнів

Президент Росії Володимир Путін не буде звільняти українського політв'язня Олега Сенцова, тому що в цьому немає політичного розрахунку. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у своїй колонці на "Радіо Свобода".

"Абсолютно незрозуміло, чому Путін повинен звільняти Сенцова та інших українських в'язнів у відповідь на односторонні кроки української сторони? Чому його взагалі повинні цікавити утримувані Києвом російські громадяни? Адже дистанція між президентом Росії і громадянами його країни в багато сотень разів більша, ніж дистанція між президентом України та його співвітчизниками Президента України обирають – а можуть і не переобрати, – і тому Порошенко просто зобов'язаний демонструвати свої зусилля зі звільнення українських громадян. А президент Росії, по суті, дозволяє співвітчизникам проголосувати за продовження свого нескінченного правління", - сказав Портніков.

Журналіст зазначив, що Путін йде на обмін тільки в тому випадку, коли в цьому є "політичний розрахунок".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року він оголосив безстрокове голодування. Його вимога - звільнення всіх українських політв'язнів. Себе в цей список режисер не включив.

Раніше архієпископ Климент закликав Путіна звільнити українських політв'язнів.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент закликав Володимира Путіна проявити акт милосердя і звільнити українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

Архиєпископ додав, що звернутися до Путіна його змусив страх за життя політв'язнів.

"Ніхто не має права позбавляти людину життя. Лише Бог", - підкреслив Климент.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

Росія тягне час: експерт розповів, хто може допомогти у звільненні Сенцова В арешті Сенцова брала участь Поклонська
Теги: Олег Сенцов, Виталий Портников
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся