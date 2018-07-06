"Політичний розрахунок": Портников пояснив, чому Путін не звільнить Сенцова

Журналіст вважає, що у президента РФ немає причин звільняти політв'язнів

Президент Росії Володимир Путін не буде звільняти українського політв'язня Олега Сенцова, тому що в цьому немає політичного розрахунку. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у своїй колонці на "Радіо Свобода".

"Абсолютно незрозуміло, чому Путін повинен звільняти Сенцова та інших українських в'язнів у відповідь на односторонні кроки української сторони? Чому його взагалі повинні цікавити утримувані Києвом російські громадяни? Адже дистанція між президентом Росії і громадянами його країни в багато сотень разів більша, ніж дистанція між президентом України та його співвітчизниками Президента України обирають – а можуть і не переобрати, – і тому Порошенко просто зобов'язаний демонструвати свої зусилля зі звільнення українських громадян. А президент Росії, по суті, дозволяє співвітчизникам проголосувати за продовження свого нескінченного правління", - сказав Портніков.

Журналіст зазначив, що Путін йде на обмін тільки в тому випадку, коли в цьому є "політичний розрахунок".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року він оголосив безстрокове голодування. Його вимога - звільнення всіх українських політв'язнів. Себе в цей список режисер не включив.

Раніше архієпископ Климент закликав Путіна звільнити українських політв'язнів.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент закликав Володимира Путіна проявити акт милосердя і звільнити українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

Архиєпископ додав, що звернутися до Путіна його змусив страх за життя політв'язнів.

"Ніхто не має права позбавляти людину життя. Лише Бог", - підкреслив Климент.

Олег Сенцов. Один у полі воїн