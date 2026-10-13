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Главная Гороскопы Кому звезды обещают романтику в октябре 2026: прогноз астролога Руби Миранды
Гороскопы 13 октября 2026 · 20:07
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Кому звезды обещают романтику в октябре 2026: прогноз астролога Руби Миранды

А вдруг судьбоносная встреча произойдет именно тогда, когда вы меньше всего ее ждете?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Кому звезды обещают романтику в октябре 2026: прогноз астролога Руби Миранды

Знаки Зодиака, которым повезет в любви с 13 октября (фото: Styler)

Астролог Руби Миранда назвала три знака Зодиака, для которых октябрь 2026 может стать периодом ярких чувств и неожиданных знакомств.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому звезды прочат романтические изменения и какие сюрпризы могут принести новые чувства.

Астрологические изменения, связанные с переходом Лилит в прямое движение, символически указывают на период сильных эмоций, неожиданных симпатий и переосмысления личных отношений. Для кого-то это может стать началом нового романа, а для других - возможностью открыться чувствам, которые они долго сдерживали.

Близнецы

Близнецы в последнее время могли сосредоточиться на своих целях, работе и личном развитии, оставив романтику на втором плане. Однако с 13 октября ситуация может внезапно измениться: новое знакомство или случайная встреча способны пробудить симпатию.

Самое интересное, что потенциальная романтическая история может начаться тогда, когда представители знака меньше всего этого ожидают. Звезды советуют Близнецам быть внимательными к людям вокруг и не исключать возможность любви только из-за занятости.

Лев

Для Львов этот период может стать временем ярких эмоций и ощущения, что они оказались в центре романтической истории. Представители знака будут стремиться к искренним чувствам, вниманию и взаимности, а неожиданное проявление симпатии способно приятно их удивить.

Даже те, кто уже имел опыт большой любви, могут открыть новые грани близости. Астрологический прогноз советует Львам не сдерживать эмоций и быть открытыми к приятным неожиданностям.

Весы

С 13 октября Весы могут решиться на то, чего раньше избегали - позволить себе влюбиться. Привычка контролировать эмоции и держать дистанцию может уступить место сильному романтическому увлечению.

Не исключено, что новые чувства заставят представителей знака по-другому взглянуть на свои желания и отношения. Главное - не бояться перемен и дать себе шанс на счастье.

Ранее Styler рассказывал прогноз до конца этой недели от астролога Катерины Соловьевой.

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