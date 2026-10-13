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Гороскопи 13 жовтня 2026 · 20:07
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Кому зірки обіцяють романтику в жовтні 2026: прогноз астролога Рубі Міранди

А раптом доленосна зустріч станеться саме тоді, коли ви найменше на неї чекаєте?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Кому зірки обіцяють романтику в жовтні 2026: прогноз астролога Рубі Міранди

Знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні з 13 жовтня (фото: Styler)

Астролог Рубі Міранда назвала три знаки Зодіаку, для яких жовтень 2026 може стати періодом яскравих почуттів і несподіваних знайомств.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, кому зірки пророкують романтичні зміни та які сюрпризи можуть принести нові почуття.

Астрологічні зміни, пов’язані з переходом Ліліт у прямий рух, символічно вказують на період сильних емоцій, несподіваних симпатій і переосмислення особистих стосунків. Для когось це може стати початком нового роману, а для інших - можливістю відкритися почуттям, які вони тривалий час стримували.

Близнюки

Близнюки останнім часом могли зосередитися на власних цілях, роботі та особистому розвитку, залишивши романтику на другому плані. Проте із 13 жовтня ситуація може несподівано змінитися: нове знайомство або випадкова зустріч здатні пробудити симпатію.

Найцікавіше, що потенційна романтична історія може розпочатися тоді, коли представники знаку найменше цього очікують. Зірки радять Близнюкам бути уважними до людей навколо та не відкидати можливість кохання лише через зайнятість.

Лев

Для Левів цей період може стати часом яскравих емоцій і відчуття, що вони опинилися в центрі романтичної історії. Представники знаку прагнутимуть щирих почуттів, уваги та взаємності, а несподіваний прояв симпатії здатен приємно їх здивувати.

Навіть ті, хто вже мав досвід великого кохання, можуть відкрити для себе нові грані близькості. Астрологічний прогноз радить Левам не стримувати емоцій і бути відкритими до приємних несподіванок.

Терези

Із 13 жовтня Терези можуть наважитися на те, чого раніше уникали, - дозволити собі закохатися. Звичка контролювати емоції та тримати дистанцію може поступитися місцем сильному романтичному захопленню.

Не виключено, що нові почуття змусять представників знаку по-іншому подивитися на власні бажання та стосунки. Головне - не боятися змін і дати собі шанс на щастя.

Раніше Styler розповідав прогноз до кінця цього тижня від астролога Катерини Соловйової.

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