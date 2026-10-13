"З російським стрижнем, а не українським": Цукренко розкритикував Потапа, Настю і Дорна

Музикант і журналіст Альберт Цукренко висловився про Потапа і Настю та інших артистів, які живуть у Європі й продовжують працювати з українською аудиторією. На його думку, їхні проєкти можуть повертати частину українців до пострадянського культурного простору з російським центром впливу.

Цукренко розкритикував культурну позицію Потапа і Насті

У новому випуску підкасту "ЦЕ БАЗА" учасник гурту "Хамерман Знищує Віруси" вважає, що артисти з різними поглядами орієнтуються на різну аудиторію. Зокрема, він критично оцінює культурний контекст, у якому працюють Потап і Настя.

"Очевидно, що на концерт Потапа і Насті підуть люди, з якими я не сяду ср...ти на одному полі. І загалом, я думаю, цей їхній проект повертає українців у загальнокультурне поле з Росією і з росіянами", - заявив музикант.

За словами Цукренка, йдеться не лише про музику чи концертну діяльність, а й про культурні орієнтири, які можуть об'єднувати певну частину української аудиторії.

Яке явище він вбачає у творчості Потапа та Насті, а також Дорна

Журналіст також згадав Івана Дорна, говорячи про артистів, які, на його думку, сприяють відновленню популярності спільного пострадянського культурного простору.

"Вони повертають оцю удавану якусь спільноту - пострадянську, якою я, буду казати за себе, наївся і не хочу про це чути і це бачити", - пояснив Цукренко.

Він додав, що розуміє: частина українців може прагнути повернення до такого культурного середовища. Однак сам музикант не поділяє цього бажання.

"Але є очевидно українці, яким хочеться повернутися в цей світ такого російського псевдомультикультуралізму - братського, з російським стрижнем, а не українським", - зазначив він.

Чи вважає Цукренко цих артистів українськими

Водночас музикант не став заперечувати українську ідентичність артистів, які самі вважають себе українцями. Він наголосив, що не підтримує підхід, за якого право людини називати себе українцем визначають за її поглядами чи способом самовираження.

"За фактом - звісно. Якщо людина себе ідентифікує як українець, я не можу сказати: "Ти ні, ти не українець", - сказав він.

Цукренко пояснив свою позицію, згадавши й випадки, коли українськість ставили під сумнів через зовнішній вигляд або поведінку.

"Купа людей так кажуть - і є такі. Але я з цим не згоден, бо і Марцинків (Руслан Марцинків - міський голова Івано-Франківська - ред.) нам відмовляв у тому, що ми українці, на підставі того, що ми в сукнях", - розповів музикант.

Водночас він уточнив, що визнання української ідентичності не означає згоди з поглядами людини.

"Це українці, але не ті, чия політична й культурна позиція мені близька", - підсумував Цукренко.

Що інші українці говорили про Потапа та Настю Каменських

Микола Давидюк заявив про російський культурний вплив

Народний депутат і політолог Микола Давидюк у подкасті "ЦЕ БАЗА" прокоментував творчість Потапа і Насті Каменських та згадав їхній виступ на сцені Кремля. На його думку, подібні випадки не варто пояснювати лише необережністю артистів.

"Це цілеспрямована політика", - заявив Давидюк, говорячи про поширення російської пропаганди через культурний вплив.

Аліна Доротюк назвала Каменських одним із найбільших розчарувань війни

Українська журналістка та інтерв’юерка Аліна Доротюк в інтерв’ю на YouTube-каналі "Слава+" пояснила, чому змінила ставлення до Насті Каменських. Причиною стала позиція співачки щодо виконання російськомовних пісень для аудиторії, яка не розуміє української.

"Для мене Настя стала одним із найбільших розчарувань цієї війни", - зізналася Доротюк. Вона також пригадала, як раніше вірила заявам артистки про любов до України та намір співати українською.

Дмитро Гордон оцінив поведінку Потапа і Каменських

Журналіст Дмитро Гордон у випуску подкасту "ЦЕ БАЗА" розкритикував поведінку Потапа і Насті Каменських під час повномасштабної війни.

"Мені здається, що вони дурні просто. Ну чесно. Ну розумні люди таке б не робили", - заявив Гордон. Водночас він наголосив, що не вважає їх російськими агентами.

Інна Приходько розкритикувала публічні заяви Потапа

Українська акторка й пародистка Інна Приходько в інтерв’ю OBOZ.UA висловилася про поведінку Потапа після початку повномасштабної війни. Вона згадала його заяви про іспанську територіальну оборону та пісню про волонтерів, які, на її думку, не відповідали суспільним очікуванням.

"Він ніби намагався зробити все, щоб про нього не забули. Але всі ці його спроби настільки недолугі, що краще б він мовчав", - сказала акторка. Вона також звернула увагу на зміну публічного образу Насті Каменських.

Марта Адамчук пояснила, чому їй боляче через Потапа

Співачка та учасниця "Жіночого кварталу" Марта Адамчук, яка три роки працювала бек-вокалісткою Потапа і Насті Каменських, в інтерв’ю BLIK розповіла про своє ставлення до колишніх колег. Вона припустила, що Потап міг би бути корисним Україні, зокрема допомагаючи військовим.

"Хоча мені дуже болить, бо я знаю, що Льоша міг би бути дуже корисним тут", - зазначила Адамчук.