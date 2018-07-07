В Одесі провели видовищний флешмоб на підтримку Сенцова та інших політв'язнів

Учасники флешмобу запалили фаєри в темряві одночасно і вийшов ефект палаючих сходів

Ввечері, 6 липня, на Потьомкінських сходах в Одесі активісти організували флешмоб на підтримку Олега Сенцова та інших політичних в'язнів, повідомляє "Національний Корпус – Одеса" на своїй сторінці в Facebook.

Представники різних партій і громадських організацій влаштували в центрі Одеси флешмоб з вимогою звільнити Олега Сенцова та інших незаконно засуждених українців з російських в'язниць. Потьомкінські сходи "спалахнули" від одночасно палаючих фаєрів.

Активісти зайняли майже всі прольоти Потьомкінських сходів, тримаючи в руках розтяжки з написом "Олег Сенцов, Україна з тобою", "Свободу полоненим" і "FreeSentsov". На останньому плакаті були написані прізвища всіх громадян України, яких незаконно засудили і утримують у в'язницях Росії.

В основному активісти скандували: "Слава Україні!", "Свободу Олегу Сенцову!" і "Свободу полоненим!". Під кінець флешмобу, всі присутні спільно виконали гімн України.

Акція #FreeSentsov біля Дюка в Одесі. Опубліковано НГО Небайдужі П'п'ятниця, 6 липня 2018 р.

Відео: флешмоб в Одесі на підтримку Сенцова (facebook.com/ngonebaiduzhi)

Нагадаємо, що раніше Портніков вже пояснив, чому Путіну невигідно звільняти Сенцова і інших українських в'язнів.

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