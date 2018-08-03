"Моя защита и опора": Дорофеева рассказала об отношениях с мужем

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева поделилась подробностями своей личной жизни

Украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о своей личной жизни и об отношениях с мужем (муж Дорофеевой – украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес). Об этом она сообщила в интервью изданию Viva.

Надя призналась, что в браке с Дантесом осознала смысл фразы "за ним как за каменной стеной".

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Он (муж) моя защита и опора. В каких бы ситуациях мы ни оказывались, муж всегда ведет себя как парень, о котором я мечтала", - говорит певица.

Фото: Муж Дорофеевой Владимир Дантес (instagram.com-vladimirdante)

Также звезда поделилась, как они с мужем решают, в какую страну ехать отдыхать.

"Обычно мы вместе выбираем страну для путешествия, а остальным планированием занимается Вова. Он в нашей семье самый опытный путешественник, и в этом я ему полностью доверяю. Однажды он организовал для меня сюрприз-путешествие на выступление любимого музыканта Stromae в Будапеште. За четыре часа до начала концерта мы заняли места в первом ряду – это было одно из лучших выступлений, которые я видела в своей жизни. Теперь мечтаю побывать на фестивале Coachella", - вспоминает Надежда.

Звезда добавила, что "путешествия – это жизнь". Дорофеева отмечает, что есть еще много стран и городов, где она хотела бы побывать, но ее любимые - Амстердам и Лос-Анджелес , куда она хочет возвращаться снова и снова.

"Но больше всего на свете я люблю свой дом, где семья, друзья и любимая работа", - подытожила Надя.

Ранее Дорофеева поделилась впечатлениями от совместной работы с Monatik.

Также сообщалось, что Надя Дорофеева прокомментировала распространившийся слух о своей беременности.

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