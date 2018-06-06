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"Можно договориться": скандальный российский актер сделал громкое заявление о Крыме (видео)

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 13:34
Фото: Михаил Ефремов (sovremennik.ru)
Фото: Михаил Ефремов (sovremennik.ru)

Он считает, что вопрос можно решить деньгами

Скандальный российский актер Михаил Ефремов считает, что вопрос аннексии Крыма РФ можно решить с помощью денег. Об этом он заявил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю, которое было опубликовано в YouTube.

Ефремов предложил откупиться от Украины путем бесплатных поставок газа.

Видео: Михаил Ефремов (youtube.com/вДудь)

"Надо им этот мост отдать. Пускай они деньги берут за проезд… С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом", - сказал актер.

Кстати, в сети рассказали, как в Крыму относятся к россиянам.

"Ялтинские ва*ники радостно встречают рашистку из Ростова-на-Дону. До оккупации такой агрессии к приезжим никогда не было: “Подскажите, куда можно сходить в вашем городе, что обязательно нужно посетить?”. Советы: "Морг", "В администрацию — и посмотреть на ущербных", "Вам не миновать автовокзала", - процитировали в сети реальную историю.

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Теги: актер, Михаил Ефремов, Крым
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