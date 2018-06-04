"Сходите в ведро": в сети рассказали, как в Крыму относятся к россиянам

Местные жители не рады приезду иностранцев

В сети рассказали, как на самом деле в оккупированном Крыму относятся к россиянам, которые приезжать на полуостров. Об этом пишет "КРЫМский бандеровец" в Twitter.

"Оккупанты устраивают шмоны в барах и на улицах, ва*ники недовольны своим нищенским существованием, призывают перекрывать мост и гонят прочь понаехавших", - пишет блогер.

Скриншот (twitter.com/CrimeaUA1)

"Ялтинские ва*ники радостно встречают рашистку из Ростова-на-Дону. До оккупации такой агрессии к приезжим никогда не было: “Подскажите, куда можно сходить в вашем городе, что обязательно нужно посетить?”. Советы: "Морг", "В администрацию — и посмотреть на ущербных", "Вам не миновать автовокзала", "Элитный район Пушкаревка на Спартаке — встретиться с бомондом (бомжами)", “Сходите в ведро", "На вокзал", "На Десятый или на Халтурина ночью, а до этого еще прибухните. Норм будет. Запомните надолго", "Общественный бесплатный туалет на Массандровском пляже", "Салоны эротического массажа. Вам визитками сразу всю машину натыкают", - процитировали в сети реальную историю.

Скриншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Ранее сеть поразил странный пляж в Крыму.

Следует уточнить, что на опубликованных снимках видно надпись, в которой говорится: "пляж технически не обустроен; спасательный пост не работает; купание запрещено". Более того, территорию отдыха людей почему-то назвали "объектом Министерства обороны Российской Федерации".

Крымские красоты