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"Сходіть у відро": в мережі розповіли, як у Криму ставляться до росіян

STYLERLIFE        04.06.2018 - 15:38
Фото: pixabay.com/irinariviera
Фото: pixabay.com/irinariviera

Місцеві жителі не раді приїзду іноземців

У мережі розповіли, як насправді в окупованому Криму ставляться до росіян, які приїжджати на півострів. Про це пише "Кримський бандерівець" Twitter.

"Окупанти влаштовують шмони в барах і на вулицях, ва*ники незадоволені своїм жебрацьким існуванням, закликають перекривати міст і женуть геть понаїхали", - пише блогер.

 

Скріншот (twitter.com/CrimeaUA1)

"Ялтинські ва*ники радісно зустрічають рашистку з Ростова-на-Дону. До окупації такої агресії до приїжджим ніколи не було: "Підкажіть, куди можна сходити в вашому місті, що обов'язково потрібно відвідати?". Поради: "Морг", "В адміністрацію — і подивитися на неповноцінних", "Вам не минути автовокзалу", "Елітний район Пушкарівка на Спартаку — зустрітися з бомондом (бомжами)", “Сходіть у відро", "вокзал", "На Десятий або на Халтуріна вночі, а до цього ще прибухните. Норм буде. Запам'ятаєте надовго", "безкоштовний громадський туалет на Масандрівському пляжі", "Салон еротичного масажу. Вам візитівками відразу всю машину натикають", - процитували в мережі реальну історію.

Скріншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Раніше мережа вразив дивний пляж в Криму.

Слід уточнити, що на опублікованих знімках видно напис, в якій говориться: "пляж технічно не облаштований; рятувальний пост не працює; купання заборонено". Більш того, територію відпочинку людей чомусь назвали "об'єктом Міністерства оборони Російської Федерації".

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Теги: Крым
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