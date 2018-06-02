"Закрыли и натянули колючую проволоку": сеть поразил странный пляж в Крыму (фото)

Территория якобы принадлежит Минобороны РФ

Пользователей сети взбудоражил странный внешний вид одного из крымских пляжей, который оккупанты закрыли и натянули поверх ограды колючую проволоку. Соответствующие фото опубликовал местный блогер "RoksolanaToday&Крым" на своей странице в Twitter.

"Ялта. 31 мая. Пляж закрыли и по верху натянули колючую проволоку. Еще еж нужен противотанковый, от туризма", - говорится в подписи к фото.

Фото: скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Следует уточнить, что на опубликованных снимках видно надпись, в которой говорится: "пляж технически не обустроен; спасательный пост не работает; купание запрещено". Более того, территорию отдыха людей почему-то назвали "объектом Министерства обороны Российской Федерации".

Фото: пляж в Крыму (twitter.com/KrimRt)

В то же время пользователи сети обратили внимание на не менее интересный факт.

Фото: пляж в Крыму (twitter.com/KrimRt)

"Зато пигопагус на воротах", - подчеркнул пользователь "Константин Ил".

"Пляж министерства обороны", - уточнил юзер "Харьковский Бандера".

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Кстати, послы Европейского союза приняли решение продлить запрет на инвестиции в оккупированный Крым еще на один год. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС на этой неделе решили продлить на год запрет инвестиций ЕС в Крым. Будет одобрено (решение, - ред.) министрами 18 июня", - сообщил он.

Отметим, что будет запрещен импорт в Евросоюз товаров из оккупированного Крыма и Севастополя, а также инвестиции в Крым и Севастополь. Кроме того, ЕС продлит действие запрета на туристические услуги в Крыму. Как известно, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты.

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