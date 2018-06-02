"Закрили і натягнули колючий дріт": мережу вразив дивний пляж в Криму (фото)

Територія нібито належить Мінобороні РФ

Користувачів мережі зацікпвив дивний зовнішній вигляд одного з кримських пляжів, який окупанти закрили і натягнули поверх огорожі колючий дріт. Відповідні фото опублікував місцевий блогер "RoksolanaToday&Крим" на своїй сторінці в Twitter.

"Ялта. 31 травня. Пляж закрили і по верху натягнули колючий дріт. Ще їжак потрібен протитанковий, від туризму", - йдеться у підписі до фото.

Фото: скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Слід уточнити, що на опублікованих знімках видно напис, в якій говориться: "пляж технічно не облаштований; рятувальний пост не працює; купання заборонено". Більш того, територію відпочинку людей чомусь назвали "об'єктом Міністерства оборони Російської Федерації".

Фото: пляж в Криму (twitter.com/KrimRt)

У той же час користувачі мережі звернули увагу на не менш цікавий факт.

Фото: пляж в Криму (twitter.com/KrimRt)

"Зате пігопагус на воротах", - підкреслив користувач "Костянтин Іл".

"Пляж міністерства оборони", - уточнив юзер "Харківський Бандера".

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

До речі, посли Європейського союзу ухвалили рішення продовжити заборону на інвестиції в окупований Крим ще на один рік. Про це в Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС цього тижня вирішили продовжити на рік заборону інвестицій ЄС в Крим. Буде схвалено (рішення - ред.) міністрами 18 червня", - повідомив він.

Зазначимо, що буде заборонений імпорт в Євросоюз товарів з окупованого Криму і Севастополя, а також інвестиції в Крим і Севастополь. Крім того, ЄС продовжить дію заборони на туристичні послуги в Криму. Як відомо, європейські круїзні лайнери не можуть заходити у кримські порти.

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