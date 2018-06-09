"Можно меня поздравить": Тодоренко раскрыла правду о своем детище (видео)

Телеведущая развенчала слухи о возможной беременности

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко гневно отреагировала на слухи фанатов и раскрыла правду о детище, которое "вынашивала девять месяцев". Соответствующий пост девушка сделала на своей странице в Instagram.

"Ребята, хватит распускать слухи. Это уже злит. Шоу "пятницаСРегиной" – это мое детище, именно его я вынашиваю девять месяцев, а то и год. И наконец-то "меня можно поздравить" – скоро состоится его премьер", - сказала она.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 9 Чер 2018 р. о 2:48 PDT

Фото: Регина Тодоренко в платье (instagram.com/reginatodorenko)

Более того, подписчики телеведущий продолжили сомневаться, несмотря на опубликованное девушкой видео, которое опровергает информацию о ее "беременности".

"Так беременная или нет?" – сказал пользователь Глеб Светлаков

"Да вы ж в Лапино уже были. К чему это все?" – уточнила юзер Валерия Суханова.

"Даже если делаешь так – все равно беременна", - подчеркнула пользователь Юлия Лосева.

"Блин, не надо сразу злиться. Ты просто так выглядела. Будто беременна. Захотела слухи пустить, и пустила. А мы еще виноваты", - сказала юзер Елена Пенская.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, известная украинская телеведущая Регина Тодоренко не перестает будоражить эмоции своих поклонников относительно слухов о своей беременности. Так, телеведущая опубликовала неоднозначный пост, в котором намекнула на беременность и скорое пополнение.

"Вот уже почти 9 месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Но я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного", - озадачила странным постом своих фанов Регина.

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