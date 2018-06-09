Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Можно меня поздравить": Тодоренко раскрыла правду о своем детище (видео)

STYLERЗвёзды        09.06.2018 - 14:09
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая развенчала слухи о возможной беременности

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко гневно отреагировала на слухи фанатов и раскрыла правду о детище, которое "вынашивала девять месяцев". Соответствующий пост девушка сделала на своей странице в Instagram.

"Ребята, хватит распускать слухи. Это уже злит. Шоу "пятницаСРегиной" – это мое детище, именно его я вынашиваю девять месяцев, а то и год. И наконец-то "меня можно поздравить" – скоро состоится его премьер", - сказала она.

Фото: Регина Тодоренко в платье (instagram.com/reginatodorenko)

Более того, подписчики телеведущий продолжили сомневаться, несмотря на опубликованное девушкой видео, которое опровергает информацию о ее "беременности".

"Так беременная или нет?" – сказал пользователь Глеб Светлаков

"Да вы ж в Лапино уже были. К чему это все?" – уточнила юзер Валерия Суханова.

"Даже если делаешь так – все равно беременна", - подчеркнула пользователь Юлия Лосева.

"Блин, не надо сразу злиться. Ты просто так выглядела. Будто беременна. Захотела слухи пустить, и пустила. А мы еще виноваты", - сказала юзер Елена Пенская.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, известная украинская телеведущая Регина Тодоренко не перестает будоражить эмоции своих поклонников относительно слухов о своей беременности. Так, телеведущая опубликовала неоднозначный пост, в котором намекнула на беременность и скорое пополнение.

"Вот уже почти 9 месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Но я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного", - озадачила странным постом своих фанов Регина.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов (video.rbc.ua)

Регина Тодоренко надела алые ботфорты и мини-платье на российскую премию (фото) Прикрывала сумкой: Регина Тодоренко призналась о неприятном инциденте
Теги: Регина Тодоренко, Орел и Решка
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь