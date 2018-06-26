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"Мы в политике не участвуем": "Звери" объяснили отказ от выступления на Atlas Weekend

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 17:22
"Звери" (фото: facebook.com/zveruband)
"Звери" (фото: facebook.com/zveruband)

"Звери" отменили выступление на украинском фестивале

Директор популярной российской рок-группы "Звери" Лера Агапова объяснила отмену выступления на фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 3 по 8 июля.

По ее словам, отмена связана с несоблюдением принимающей стороной звукового и светового райдеров группы.

"Если требования не соблюдаются, группа не выезжает и все", - цитирует Агапову "РИА Новости". 

При этом она отметила, что политического подтекста в отказе нет и срыв концерта не связан с войной, которую Россия развязала против Украины.

"Мы в политике вообще никаким образом не участвуем. Мы пять лет подряд ездим в Украину", - добавила Лера.

Напомним, ранее в Instagram-аккаунте группы "Звери" появилась информация о том, что коллектив не приедет в Киев на один из самых масштабных фестивалей Восточной Европы.

"К сожалению группа "Звери" не приедет на фестиваль Atlas Weekend. Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо. Отмена связана с непрофессиональным подходом принимающей стороны. Нам очень жаль. Надеемся на скорую встречу с вами", - говорится в сообщении.

Пост на странице группы "Звери" (instagram.com/zveri_official)

В комментариях к посту музыканты признались, что они "сами уже чемоданы собрали, но вот так".

Отметим, что ни на официальном на сайте фестиваля, ни на страницах Atlas Weekend в социальных сетях информации об отмене выступления "Зверей" нет.

Напомним, популярный украинский певец Олег Винник станет хедлайнером Atlas Weekend. Секс-символ украинской эстрады выступит в первый день фестиваля.

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Теги: музыка, российские артисты
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