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"На коне": сеть впечатлил Усик в образе казака (фото)

STYLERЗвёзды        09.07.2018 - 17:54
Фото: Александр Усик (РБК-Украина)
Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

Спортсмен готовится к поединку с Муратом Гассиевым

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе украинец Александр Усик порадовал фанатов новым фото. Его он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Прелестный воскресный день, мир всем", - подписал снимок спортсмен.

Скриншот (instagram.com/usykaa)

На фото Александр Усик позирует, сидя на коне, из-за чего многие пользователи сравнили его с казаком.

"Козак, еще шапку и саблю!" – пишут они.

"В два раза больше стал!" – восхитились в сети.

"На коне, брат", - добавили в комментариях.

"Машина", - отметили пользователи.

"Козак! Будь с холодной головой и горячим сердцем. Не рубись, а боксируй как ты умеешь. Победа будет за тобой", - уверенны фанаты боксера.

Напомним, 21 июля в Москве состоится финальный бой Всемирной суперсерии бокса между Александром Усиком и обладателем чемпионских титулов по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым.

Ранее Притула высказался о бое Усика в России.

Один из пользователей сети спросил у Притулы в комментариях к его публикации о бойкоте ЧМ-2018 и о том, что спорт имеет непосредственное отношение к политике, что шоумен думает о бое Усик-Гасиев.

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