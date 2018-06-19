Настя Каменских в леопардовом плаще и с магнитолой на плече "закосила" под 80-е

Фанов певицы ее фотосессия подтолкнула понастольгировать
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских показала снимок бэкстейджа очередной модной фотосессии. При этом образ певицы получился в стиле 80-х: плащ в леопардовый принт, высокие блестящие сапоги-гармошкой, массивные украшения.
Кроме того, на плече Каменских держит магнитолу фирмы Fisher. Соответствующее фото Настя опубликовала на своей instagram-страничке.
Настя Каменских примерила образ стильных 80-х (фото: instagram.com/kamenskux)
Подписчиков певицы восхитил первый результат ее новой фотосессии.
"Настя – Очаровашечка", - пишет alex_fishhunter.
"Красотка!" – восторгается mr.dan76.
"Вау, стиль 80-х. Круто", - отмечает 199688888888az.
Скриншот комментариев instagram.com/kamenskux
Настя Каменских во время подготовки к фотосессии (скриншот instagram.com/kamenskux)
Кстати, некоторые ее даже сравнили с американской рэп-певицей Мисси Элиот.
"Я, конечно, все понимаю, но почему-то в голову приходит образ Мисси Эллиотт из 90-х", - отмечает freechaneltoyou.
Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее Настя Каменских разоткровенничалась и рассказала, как же в свое время отметила выпускной вечер. Певица призналась, что вместе с подругами тогда сбежала на дискотеку.
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