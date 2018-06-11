"Не едь в Россию": Робби Уильямса раскритиковали за планы выступить на ЧМ-2018

Музыкант собирается на церемонию открытия чемпионата

Певца Робби Уильямса раскритиковали за то, что собирается выступить на церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу. Свое возмущение выразила украинский продюсер Алена Мозговая на странице в Facebook.

"Друзья, Робби радуется, что летит открыть Чемпионат мира в Мордор. Давайте накидаем ему в комменты плакаты про реальное лицо страны, в которую он так охотно летит. Я уже это сделала", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/olenamozgova1)

В комментарих под видеороликом, который артист опубликовал на своей странице в Facebook, Мозговая опубликовала несколько плакатов украинского художника, приуроченных к ЧМ-2018. К критике музыканта присоединились и другие пользователи.

Видео: Робби Вильям собрался в РФ (facebook.com/robbiewilliams)

"Не едь в Россию. Россия – террористическое государство. Помогите спасти Олега Сенцова, украинского заключенного, который находится в российской тюрьме, и других политзаключенных, ставших жертвами путинского режима", - пишут в сети.

Напомним, церемония открытия ЧМ-2018 по футболу пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники".

Ранее Styler писал о том, как Россия встречает иностранных гостей на ЧМ-2018.

Сколько украинских политзаключенных в РФ