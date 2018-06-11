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Грабят и бьют по голове: как Россия встречает иностранных гостей на ЧМ-2018

STYLERLIFE        11.06.2018 - 11:35
Фото: ЧМ-2018 (fifa.com)
Фото: ЧМ-2018 (fifa.com)

Иностранцы в шоке от такого приема

В Санкт-Петербурге избивают и грабят иностранных болельщиков, которые приехали на Чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает местное издание "Фонтанка.ру".

В Санкт-Петербурге водитель такси проломил голову 38-летнему болельщику из Франции. Таксисту не понравилось, как турист рассчитался за поездку и решил забрать у него недостающую сумму.

В результате французский болельщик попал в реанимацию. У него диагностировали черепно-мозговую травму, проломленный череп, сломанный нос и множественные повреждения лица.

Как сообщил пострадавший, водитель черных "Жигулей" избил его, отобрал деньги и в половине пятого утра выбросил в четырех километрах от гостиницы, в которой турист остановился.

Кроме того, выяснилось, что 38-летний болельщик из Франции – не единственный пострадавший из этой гостиницы.

Еще один житель Франции, 37-летний болельщик, столкнулся около 5 утра, неподалеку от той самой гостиницы с невысоким мужчиной в кожаной куртке, который отобрал у него мобильный телефон и около $100. По факту нападений возбуждены уголовные дела о разбое.

Кстати, Боярский унизил сборную России перед ЧМ-2018.

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Теги: чм 2018, болельщики, санкт-петербург
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