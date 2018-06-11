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Грабують і б'ють по голові: як Росія зустрічає іноземних гостей на ЧС-2018

STYLERLIFE        11.06.2018 - 11:35
Фото: ЧС-2018 (fifa.com)
Фото: ЧС-2018 (fifa.com)

Іноземці в шоці від такого прийому

В Санкт-Петербурзі б'ють та грабують іноземних уболівальників, які приїхали на Чемпіонат світу з футболу. Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка.ру".

В Санкт-Петербурзі водій таксі проломив голову 38-річному вболівальнику з Франції. Таксистові не сподобалося, як турист розрахувався за поїздку і вирішив забрати у нього відсутню суму.

В результаті французький вболівальник потрапив в реанімацію. У нього діагностували черепно-мозкову травму, проломлений череп, зламаний ніс та численні ушкодження обличчя.

Як повідомив потерпілий, водій чорних "Жигулів" побив його, відібрав гроші і о пів на п'яту ранку викинув в чотирьох кілометрах від готелю, в якому зупинився турист.

Крім того, з'ясувалося, що 38-річний уболівальник з Франції – не єдиний потерпілий з цього готелю.

Ще один житель Франції, 37-річний уболівальник, зіткнувся близько 5 ранку, неподалік від того самого готелю з невисоким чоловіком в шкіряній куртці, який відібрав у нього мобільний телефон та близько $100. За фактом нападів порушено кримінальні справи про розбій.

До речі, Боярський принизив збірну Росії перед ЧС-2018.

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Теги: чм 2018, болельщики, санкт-петербург
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