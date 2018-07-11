"Не особо приятно смотреть": поклонники раскритиковали новый клип Седоковой (видео)

Фото: Анна Седокова (facebook.comSedokovaAnna)

По словам Седокой, это не просто клип, а экранизация второй главы из ее будущей книги

Известная украинская певица Анна Седокова, которая выступает в России, презентовала свой новый клип на популяную песню "Ни слова о нем". Видеоролик она разместила на своей странице в Іnstagram.

По сюжету клипа главная героиня едет в ночной клуб после расставания с парнем, где ее соблазняют красотки в откровенных нарядах, а одна даже целует.

Фото: instagram.com/annasedokova

По словам Седокой, "Ни слова о нем" - это не просто клип, а экранизация второй главы из ее будущей книги.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 10 Июл 2018 в 3:28 PDT

"Совершенно новая и не похожая на другие. Первой главой стал "На воле", мини-фильм о любви. Героиня второй главы моей книги мучается от того, что внутри ее съедает обида и боль за то, что она не может быть счастлива. Мужчине, которому она готова отдать свое сердце, она не интересна. Но героиня все же находит способ спрятаться от чувств и перестать с ними бороться – отправляется в очень необычное место, куда мужчинам вход запрещен.

Здесь в ее жизни наступает переломный момент – она внезапно получает счастливый билет в совсем иную реальность, где только беззаботность и легкость, а прошлое в прошлом.

Она топит свою любовь в легкой танцевальной музыке, а женщины, с которыми она вместе преодолевает свои трудности, оказывают ей невероятную поддержку. Эта история заканчивается хэппи-эндом, но она, я уверена, вызовет неоднозначную реакцию у многих", - написала Анна.

Стоит отметить, что не всем фанам певицы понравилась такая неоднозначная задумка клипа.

"Я просто в шоке от вас, люди. Мы с дочкой (5лет) все время слушаем эту песню, в машине, дома, и если она увидит этот клип(а она когда нибудь его увидит), то как объяснить девочке почему тети так целуются? Ожидала лучшего", "Мне всегда нравилась Анна, но этот клип разочаровал отношение к ней. Не особо приятно смотреть на страсть однополой любви", - пишут поклонники певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

"Отписываюсь", "Жаль жить без мозгов", - критикуют клип фаны.

Но все же некоторым юзерам понравилось видео.

"Любимая песня", "Кайфую, без остановки пою эту песню уже три дня. Аня, ты моя богиня.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Ранее Анна Седокова сделала скандальное заявление на российском ТВ.

Что вы не знали об Ане Седоковой