"Не представляла, что люди - такие звери": Лайма Вайкуле о российских артистах

Лайма Вайкуле (фото: laima.com)

По словам латвийской певицы, российские артисты показали свое истинное лицо

Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая "открестилась" от выступлений в Крыму и призналась, что не поедет туда "ни за какой гонорар", заявила, что ее шокировала реакция российских СМИ и артистов на ее отказ от концертов на полуострове.

"Я даже не представляла, что люди - такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит… Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят… Журналисты - провокаторы и вруны, вот мои впечатления", - сказала певица во время общения с латвийскими журналистами, пишет "РИА Новости".

Артистка выразила сожаление, что ее российские коллеги по цеху, многие из которых оскорбили Вайкуле и призвали бойкотировать ее концерты в РФ, повели себя таким образом.

"Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать. Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто", - заявила певица и добавила, что не хочет больше участвовать в скандале.

Ранее Styler писал о том, что в Крыму "чиновники" пригрозили Лайме Вайкуле внесением ее имени в "крымское досье".

Видео: РБК-Украина