"Это нетерпимо!" Оккупанты заистерили из-за слов Вайкуле о Крыме

Лайма Вайкуле (фото: Wikimedia Commons)

В Крыму пригрозили Лайме Вайкуле внесением ее имени в "крымское досье"

Отказ популярной латвийской певицы Лаймы Вайкуле приезжать в оккупированный россиянами Крым вывел из себя местных "чиновников".

Так, глава "Общественной палаты Крыма" Григорий Иоффе призвал артистку не рассматривать ситуацию с полуостровом "через кошелек", так как творчество "не измеряется в серебряниках".

"Можно не выступать в Крыму, но при этом можно понимать, что происходит. А подход к крымскому вопросу на уровне каких-то продаж - это нетерпимо. Лайма Вайкуле в ближайшее время по решению нашей мониторинговой группы будет включена в "крымское досье" (список людей, которые не признают "референдум" в марте 2014 года - Прим. ред.). Недопустимо рассматривать крымскую ситуацию сквозь открытый или закрытый кошелек. Качество души творческого человека не измеряется в серебряниках", - сказал Иоффе в комментарии "РИА Новости".

При этом он признался, что многие годы был ценителем творчества Вайкуле.

Напомним, что Лайма Вайкуле "открестилась" от выступлений в Крыму и призналась, что не поедет туда "ни за какой гонорар".

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Видео: РБК-Украина