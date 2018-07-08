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"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине

STYLERLIFE        08.07.2018 - 08:24
Скриншот из видео (Facebook)
Скриншот из видео (Facebook)

Экс-игроки "Динамо" записали яркое обращение к украинцам

Бывшие игроки "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида, которые сейчас играют за сборную Хорватии, посвятили победу над российской сборной в четвертьфинале ЧМ Украине. Отметим, что 7 июля победу над командой РФ одержали балканцы, а героем матча стал Домагой Вида - центральный защитник сборной Хорватии.

Видео с обращением к украинским болельщикам появилось в соцсети.

"Слава Украине!" - прокричал в ролике Вида.

"Эта победа – для "Динамо" и для Украины!" - добавил Вукоевич.

Видео: (Андрей Шахов/Facebook)

"Наши хорватские друзья-победители прислали. Огнен, Домагой, вы лучшие!!!!!Примечание. Огнен еще раз благодарит президента "Динамо" Игоря Суркиса, что отпустил на ЧМ помогать родной сборной, и обещает сразу после чемпионата вернуться в расположение клуба!" - написал под видео в Facebook Андрей Шахов.

Пользователи в сети радуются победе Хорватии над командой РФ и пишут свои комментарии.

"Красавцы. В "Динамо" обоих нужно забирать", - написал Владислав Кондус.

"Спасибо, козаки", - отреагировал Анатолий Дролюк.

"Не хватает в кадре Пиварича. Надеюсь, ему сейчас (на всякий случай) не ампутируют левую руку выше локтя", - написал Борис Гелерман.

Скриншот комментариев (Андрей Шахов/Facebook)

Напомним, что сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами — 2:2, в серии пенальти сильнее были хорваты — 4:3.

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Теги: чм 2018
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