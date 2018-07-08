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"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні

STYLERLIFE        08.07.2018 - 08:24
Скріншот з відео (Facebook)
Скріншот з відео (Facebook)

Екс-гравці "Динамо" записали яскраве звернення до українців

Екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда, які зараз грають за збірну Хорватії, присвятили перемогу над російською збірною в чвертьфіналі ЧС Україні. Зазначимо, що 7 липня перемогу над командою РФ здобули балканці, а героєм матчу став Домагой Віда - центральний захисник збірної Хорватії.

Відео зі зверненням до українських вболівальників з'явилося в соцмережі.

"Слава Україні!" - прокричав у ролику Віда.

"Ця перемога – для "Динамо" - для України!" - додав Вукоєвіч.

"Наші хорватські друзі-переможці прислали. Огнєн, Домагой, ви найкращі!!!!!
Примітка. Огнєн ще раз дякує президенту "Динамо" Ігорю Суркісу, що відпустив на ЧС допомагати рідній збірній, і обіцяє відразу після чемпіонату повернутися у клуб!" - написав під відео в Facebook Андрій Шахов.

Користувачі в мережі радіють перемозі над командою Хорватії РФ і пишуть свої коментарі.

"Красені. У "Динамо" обох треба забирати", - написав Владислав Кондус.

"Дякую, козаки", - відреагував Анатолій Дролюк.

"Не вистачає в кадрі Пиварича. Сподіваюся, йому зараз (на всякий випадок) не ампутують ліву руку вище ліктя", - написав Борис Гелерман.

Скріншот коментарів (Андрій Шахов/Facebook)

Нагадаємо, що збірна Росії програла Хорватії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018 року. В основний і додатковий час зустрічі команди обмінялися голами — 2:2, а в серії пенальті сильнішими були хорвати — 4:3.

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Теги: чм 2018
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