"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні

Екс-гравці "Динамо" записали яскраве звернення до українців
Екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда, які зараз грають за збірну Хорватії, присвятили перемогу над російською збірною в чвертьфіналі ЧС Україні. Зазначимо, що 7 липня перемогу над командою РФ здобули балканці, а героєм матчу став Домагой Віда - центральний захисник збірної Хорватії.
Відео зі зверненням до українських вболівальників з'явилося в соцмережі.
"Слава Україні!" - прокричав у ролику Віда.
"Ця перемога – для "Динамо" - для України!" - додав Вукоєвіч.
"Наші хорватські друзі-переможці прислали. Огнєн, Домагой, ви найкращі!!!!!
Примітка. Огнєн ще раз дякує президенту "Динамо" Ігорю Суркісу, що відпустив на ЧС допомагати рідній збірній, і обіцяє відразу після чемпіонату повернутися у клуб!" - написав під відео в Facebook Андрій Шахов.
Користувачі в мережі радіють перемозі над командою Хорватії РФ і пишуть свої коментарі.
"Красені. У "Динамо" обох треба забирати", - написав Владислав Кондус.
"Дякую, козаки", - відреагував Анатолій Дролюк.
"Не вистачає в кадрі Пиварича. Сподіваюся, йому зараз (на всякий випадок) не ампутують ліву руку вище ліктя", - написав Борис Гелерман.
Скріншот коментарів (Андрій Шахов/Facebook)
Нагадаємо, що збірна Росії програла Хорватії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018 року. В основний і додатковий час зустрічі команди обмінялися голами — 2:2, а в серії пенальті сильнішими були хорвати — 4:3.
Топ-5 кращих фіналів ліги чемпіонів