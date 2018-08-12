"Це неприпустимо!" Окупанти "заістєрілі" через слова Вайкуле про Крим

Лайма Вайкуле (фото: Wikimedia Commons)

У Криму пригрозили Лаймі Вайкуле внесенням її імені в "кримське досьє"

Відмова популярної латвійської співачки Лайми Вайкуле приїжджати в окупований росіянами Крим вивела з себе місцевих "чиновників".

Так, голова "Громадської палати Криму" Григорій Іоффе закликав артистку не розглядати ситуацію з півостровом "через гаманець", так як творчість "не вимірюється в србняківі".

"Можна не виступати в Криму, але при цьому можна розуміти, що відбувається. А підхід до кримського питання на рівні якихось продажів - це неприпустимо. Лайма Вайкуле найближчим часом за рішенням нашої моніторингової групи буде включена до "кримське досьє" (список людей, які не визнають "референдум" у березні 2014 року - Прим. ред.). Неприпустимо розглядати кримську ситуацію крізь відкритий або закритий гаманець. Якість душі творчої людини не вимірюється в срібняках", - сказав Іоффе в коментарі "РИА Новости".

При цьому він зізнався, що багато років був поціновувачем творчості Вайкуле.

Нагадаємо, що Лайма Вайкуле "відхрестилася" від виступів у Криму і зізналася, що не поїде туди "ні за який гонорар".

Раніше нападаючий збірної Росії з футболу Артем Дзюба зізнався, що у нього була істерика через те, що після матчу його команди із збірною Хорватії на Чемпіонаті світу 2018 екс-динамівці Домагой Віда і Огнен Вукоєвич сказали "Слава Україні!".

Відео: РБК-Україна