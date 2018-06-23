"Несмотря на возраст": Леся Никитюк призналась, куда потратила первую зарплату

Телеведущая заработала первые деньги еще подростком

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, куда потратила первые заработанные деньги. Об этом сообщает "Viva".

"Я из простой семьи, где родители не могли себе позволить бросать деньги на ветер и покупать мне кукол. Поэтому вместо Барби и Синди у меня была одна грубая кукла с огромными ресницами. А я хотела худую, красивую и в розовом платье", - сказала она.

Также телеведущая уточнила, что первые деньги сумела заработать еще подростком.

"Свои первые деньги я заработала в 16 лет. И тогда, несмотря на возраст, пошла и исполнила детскую мечту – купила себе куклу Барби", - подчеркнула девушка.

Напомним, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, завоевавшая известность после шоу "Орел и Решка", восхитила своих поклонников новым стильным образом. При этом Никитюк выбрала весьма неожиданную локацию для гламурной фотосессии – на фоне облупленной стены, ржавой решетке на окнах, в старом деревянном проеме.

Известно, что Никитюк отличается своим тонким чувством юмора, телеведущая любит и над собой подшутить. Поэтому место для съемки могло быть выбрано не просто так.

Как сообщалось ранее, известная Леся Никитюк, которая раньше вела тревел-шоу "Оерл и решка", испортила отдых россиянам. Об этом рассказала пользователь Ксения Лятина в комментарии под фото на странице Анны Седоковой.

"С тех пор как на нас Леся в Испании орала что мы русские убиваем ее родных! Терпеть ее не могу. И требовала нас из гостиницы выселить. Но правда ее успокоили быстро. А еще обещала не работать на ТВ. Уже 4 года прошло, но все также работает", - написала Лятина.

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