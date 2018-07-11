"Не важно, где": бывший тренер Усика прокомментировал бой украинца в России

Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

Али Башир дал прогноз на поединок с Гассиевым

Бывший тренер украинского боксера, чемпиона мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир дал прогноз на исход боя украинца с россиянином Муратом Гассиевым. Об этом сообщает Tribuna.com.

Он также прокомментировал тот факт, что поединок Усика с Гассиевым состоится в столице России.

"Совершенно не важно, где боксировать: в Москве или на Луне", - считает Али Башир.

"После гонга в ринге останутся только Усик, Гассиев и рефери. Я считаю Александра фаворитом этого боя", - подчеркнул он.

"Навыки Усика и его способности позволяют утверждать, что он очень крепкий боец. У него не будет проблем победить, и он будет главным претендентом на победу в этом бою", - добавил бывший тренер украинского чемпиона.

"С моей точки зрения, весь мир будет смотреть этот бой. Все будут смотреть на ринг, вне зависимости от того, что скажет Россия", – добавил Али Башир.

Скриншот поста (instagram.com/usykaa)

Напомним, 21 июля в Москве состоится финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

Кстати, Притула высказался о бое Усика в России.

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