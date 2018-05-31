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Недавно родившая Лобода скоро выступит в Москве

STYLERЗвёзды        31.05.2018 - 23:09
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица будет бороться с Ани Лорак за звание лучшей исполнительницы

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно родила вторую дочь, и ведет активную карьерную деятельность в России, уже 8 июня собирается выйти на сцену в Москве. В соцсети Instagram на странице muztv появился анонс выступления.

На сцене московского СК "Олимпийский" состоится "Премия МУЗ-ТВ 2018.Трансформация".

Скриншот поста (instagram.com/muztv)

Стоит отметить, что Лобода борется за звание "Лучшая исполнительница" с другими украинскими певицами - Ани Лорак, Елкой и Верой Брежневой.

Кстати, Лобода показала новорожденную дочь.

Напомним, звезда полетела рожать в Лос-Анджелес, потому малышка получила американское гражданство. Роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник – Седар Синай, где рожали Мадонна, Ирина Шейк, Ким Кардашьян и другие мировые знаменитости. Вес ребенка — 3 кг, рост —  48 см. В данный момент мама и малышка чувствуют себя прекрасно. Имя отца ребенка Светлана Лобода не разглашает. По слухам, это солист знаменитой немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Светлана Лобода: наша или не наша (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Светлана Лобода
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