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"Неистово ждем": Анна Седокова взбудоражила сеть новыми планами

STYLERЗвёзды        03.07.2018 - 11:02
Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)
Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)

Певица поделилась радостной новостью

Популярная украинская певица Анна Седокова опубликовала на странице в Instagram новое фото, поделившись своими долгожданными планами.

"Баланс энергии восстановлен, загар на мне, миллион чувств во мне и мне пора дать ожить своим картинам, которые я храню в воображении. Я официально заявляю, что уже сегодня приступаю к записи нового альбома. Каким он будет, я не знаю, но точно эмоциональным", - сообщила звезда.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фото певицы, как и новость, восхитило ее поклонников. Фанаты желают успехов Ане в осуществлении планов.

"Какое классное живое фото", - написала @m_obrazcova.

"Ждем новых хитов, успехов и удачи", - прокомментировала пользователь @weronika13049.

"Неистово ждем", - написала еще одна девушка @kashenko05.

"Вау, шикарное фото", "Отличный кадр", "Красота", - комментируют поклонники.

Скриншоты комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним. известная украинская певица Наталья Могилевская сразила поклонников внешним видом.

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