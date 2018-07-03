"Неистово ждем": Анна Седокова взбудоражила сеть новыми планами

Певица поделилась радостной новостью
Популярная украинская певица Анна Седокова опубликовала на странице в Instagram новое фото, поделившись своими долгожданными планами.
"Баланс энергии восстановлен, загар на мне, миллион чувств во мне и мне пора дать ожить своим картинам, которые я храню в воображении. Я официально заявляю, что уже сегодня приступаю к записи нового альбома. Каким он будет, я не знаю, но точно эмоциональным", - сообщила звезда.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото певицы, как и новость, восхитило ее поклонников. Фанаты желают успехов Ане в осуществлении планов.
"Какое классное живое фото", - написала @m_obrazcova.
"Ждем новых хитов, успехов и удачи", - прокомментировала пользователь @weronika13049.
"Неистово ждем", - написала еще одна девушка @kashenko05.
"Вау, шикарное фото", "Отличный кадр", "Красота", - комментируют поклонники.
Скриншоты комментариев (instagram.com/annasedokova)
Напомним. известная украинская певица Наталья Могилевская сразила поклонников внешним видом.
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