"Невероятная":Руслана Лыжичко похвасталась подтянутым, сексапильным телом

Фото: Руслана (facebook.com/ruslana.official)

Певица опбликовала летние снимки в бикини у бассейна

Известная украинская певица Руслана Лыжычко продемонстрировала поклонникам в социальной сети красивое тело и прекрасную физическую форму. Стоит отметить, что звезде уже 45 лет. Снимки, на которых исполнительница снята в бикини были опубликованы в ее Instagram.

Серию фото звездная певица подписала так: "Не пропустите лето! Оно прекрасно".

Фото: Руслана в бикини (instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Руслана снялась у бассейна. На снимках из летней фотосессии она позирует в модном купальнике с орнаментами синих оттенков. В целом лук у певицы получился очень гармоничным. Образ с бикини удачно дополнили солнцезащитные очки-авиаторы и трендовая соломенная шляпка.

Стоит отметить, что у Русланы идеальный спортивный пресс и стройные ножки.

В комментариях фаны поблагодарили ее за прекрасные фото, а также неоднократно писали, что она вдохновляет их, а также пошутили, что певица " кажется раскрыла секрет вечной молодости". Действительно Руслана сумела удивить красотой, которой не могут похвастать многие ее ровесники и даже девушки помоложе.

Скриншот комментариев к фото Русланы (instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Кстати, в инстаграме стал очень популярным флешмоб со снимками падения селебрити. Также DZIDZIO опубликовал в соцсети видео о том, как он осуществил свою мечуту, а Ольга Сумская покорила соцсеть своим новым имиджем.

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