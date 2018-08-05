"Падающие звезды": в сети набирает обороты флешмоб с падениями селебрити и не только

Фото с участницей флешмоба из соцсети (instagram.com/sofi_tess)

В оригинальной акции приняли участие люди по всему миру

В социальной сети Instagram в последнее время набирает большую популярность флешмоб под названим "Falling Stars" ("Падающие звезды"). Интересно, что несмотря на название, к этому модному движению присоединяются не только селебрити, но и вполне обычные инстаграмеры. Об этом сообщает УНИАН.

"Падающие звезды" набрали популярность во многих странах мира. Суть флешмоба заключается в следующем: его участники должны придумать интересную идею с эффектной позой для падения, а потом запечатлеть тот самый момент, когда они упадут на землю. После этого тематический снимок надо запостить и пометить хэштегом fallingstars2018 и передать эстафету дальше.

Фотографии с участниками флешмоба из Instagram

Стоит отметить, что те, кто принял участие в таком интересном флешмобе, проявили большую креативность. На снимках люди где только не "падали": дома, из самолета, из авто, в бассейн – в общем, проявили "полет фантазии" на полную.

Такая забавная акция была организована с целью поднять пользователям соцсети настроение и посмеяться над собой, а еще показать, что звезды – тоже люди и даже с ними могут происходить такие "казусы", как падения и не только в буквальном смысле.

В Украине "Падающие звезды" тоже набирают обороты. Кстати, это не единственный популярный флешмоб в нашей стране, например, известная певица TAYANNA запустила акцию, целью которой стал призыв делиться своими умениями.

Что же касается "Falling Stars" в Украине, то из отечественных звезд присоединился известный ведущий и шоумен Александр Педан. На фото он эффектно "прилег" возле красного автобуса.

Скриншот публикации (instagram.com/pedanos)

Кстати, недавно украинцы организовали флешмоб и обвалили рейтинг российского Газпрома, также родители школьников из Ровно устроили еще один флешмоб с зажигательными танцами.

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