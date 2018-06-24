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"Зажигательные танцы": родители ровненских выпускников устроили флешмоб в центре города

STYLERLIFE        24.06.2018 - 21:35
Кадр из видео (YouTube/Press Centr)
Кадр из видео (YouTube/Press Centr)

Родители станцевали под дождем

Родители ровенских выпускников устроили зажигательный флешмоб в центре города. Видео с танцами опубликовано на YouTube-канале Press Centr.

23 июня родители ровенских выпускников организовали зажигательный флешмоб в центре города. Они выстроились на площади и устроили горячие танцы. Музыка постоянно менялась, но они быстро подстраивались и продолжали танцевать.

Даже плохие погодные условия не помешали взрослым устроить праздник для своих детей, которые выпускаются во взрослую жизнь.

Видео: YouTube/Press Centr

На видео видно, что некоторые родители поверх праздничных нарядов надели дождевики, чтобы продолжать танцевать. Сами выпускники также участвовали во флеш-мобе.

Видео: YouTube/Press Centr

Кстати, украинские звезды рассказали, как прошел их школьный выпускной вечер.

Украинские звезды и тренеры проекта "Лига Смеха" Евгений Кошевой, Надежда Дорофеева Влад Яма, Оля Полякова, Юрий Ткач, Стас Бокла и Игорь Ласточкин рассказали о том, как прошли их выпускные вечера.

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Теги: выпускной, Ровно, выпускники
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