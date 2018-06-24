Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Запальні танці": батьки рівненських випускників влаштували флешмоб у центрі міста

STYLERLIFE        24.06.2018 - 21:35
Кадр з відео (YouTube/Press Centr)
Кадр з відео (YouTube/Press Centr)

Батьки танцювали під дощем

Батьки рівненських випускників влаштували запальний флешмоб у центрі міста. Відео з танцями опубліковано на YouTube-каналі Press Centr.

23 червня батьки рівненських випускників організували запальний флешмоб у центрі міста. Вони вишикувалися на площі і влаштували гарячі танці. Музика постійно змінювалася, але вони швидко підлаштовувалися і продовжували танцювати.

Навіть погані погодні умови не завадили дорослим влаштувати свято для своїх дітей, які випускаються у доросле життя.

Відео: YouTube/Press Centr

На відео видно, що деякі батьки поверх святкових нарядів наділи дощовики, щоб продовжувати танцювати. Самі випускники також брали участь у флеш-мобі.

Відео: YouTube/Press Centr

До речі, українські зірки розповіли, як пройшов їх шкільний випускний вечір.

Українські зірки та тренери проекту "Ліга Сміху" Євген Кошовий, Надія Дорофєєва Влад Яма, Оля Полякова, Юрій Ткач, Стас Бокла та Ігор Ластівчин розповіли про те, як пройшли їхні випускні вечори.

День молоді в Україні

"Здавався дуже модним": Козловський показав оригінальний костюм зі свого випускного (фото) Яку зачіску вибрати на випускний: поради топ-стиліста
Теги: выпускной, Ровно, выпускники
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся