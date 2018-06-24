"Запальні танці": батьки рівненських випускників влаштували флешмоб у центрі міста

Батьки танцювали під дощем

Батьки рівненських випускників влаштували запальний флешмоб у центрі міста. Відео з танцями опубліковано на YouTube-каналі Press Centr.

23 червня батьки рівненських випускників організували запальний флешмоб у центрі міста. Вони вишикувалися на площі і влаштували гарячі танці. Музика постійно змінювалася, але вони швидко підлаштовувалися і продовжували танцювати.

Навіть погані погодні умови не завадили дорослим влаштувати свято для своїх дітей, які випускаються у доросле життя.

Відео: YouTube/Press Centr

На відео видно, що деякі батьки поверх святкових нарядів наділи дощовики, щоб продовжувати танцювати. Самі випускники також брали участь у флеш-мобі.

Відео: YouTube/Press Centr

До речі, українські зірки розповіли, як пройшов їх шкільний випускний вечір.

Українські зірки та тренери проекту "Ліга Сміху" Євген Кошовий, Надія Дорофєєва Влад Яма, Оля Полякова, Юрій Ткач, Стас Бокла та Ігор Ластівчин розповіли про те, як пройшли їхні випускні вечори.

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