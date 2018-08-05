"Падаючі зірки": в мережі набирає обертів флешмоб з падіннями селебріті і не тільки

Фото з учасницею флешмобу з соцмережі (instagram.com/sofi_tess)

В оригінальній акції взяли участь люди по всьому світу

В соціальній мережі Instagram останнім часом набирає велику популярність флешмоб під назвою "Falling Stars" ("Падаючі зірки"). Цікаво, що недивлячись на назву, до цього модного руху приєднуються не тільки селебріті, але і цілком звичайні инстаграмеры. Про це повідомляє УНІАН.

"Падаючі зірки" набрали популярність у багатьох країнах світу. Суть флешмобу полягає в наступному: його учасники повинні придумати цікаву ідею з ефектною позою для падіння, а потім відобразити той самий момент, коли вони впадуть на землю. Після цього тематичний знімок треба запостити і позначити хештегом fallingstars2018 і передати естафету далі.

Фотографії з учасниками флешмобу з Instagram

Варто відзначити, що ті, хто прийняв участь в такому цікавому флешмобі, проявили велику креативність. На знімках люди де тільки не "падали": вдома, з літака, авто, басейн – загалом, проявили "політ фантазії" на повну.

Така кумедна акція була організована з метою підняти користувачам соцмережі настрій та посміятися над собою, а ще показати, що зірки – теж люди і навіть з ними можуть відбуватися такі "казуси", як падіння і не тільки в буквальному сенсі.

В Україні "Падаючі зірки" теж набирають обертів. До речі, це не єдиний популярний флешмоб в нашій країні, наприклад, відома співачка TAYANNA запустила акцію, метою якої став заклик ділитися своїми вміннями.

Що ж стосується "Falling Stars" в Україні, то з вітчизняних зірок приєднався відомий ведучий і шоумен Олександр Педан. На фото він ефектно "приліг біля червоного автобуса.

Скріншот публікації (instagram.com/pedanos)

До речі, нещодавно українці організували флешмоб і обвалили рейтинг російського Газпрому, також батьки школярів з Рівного влаштували ще один флешмоб з запальними танцями.

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