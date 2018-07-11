Украинцы устроили новый флешмоб и обвалили рейтинг Газпрома вслед за ФИФА

Фото: facebook.com/sushkevych.valerii.mykhailovych

Они понизили рейтинг до 1,5 балла

Украинцы обвалили рейтинг страницы российской компании "Газпром" в Facebook. Таким образом, оценка снизилась до 1,5 пункта пяти возможных. Об этом сообщает ТСН.

Флэшмоб начался 10 июля вечером. Украинцы писали комментарии "Слава Украине!" и "Слава Хорватии!". За несколько часов было собрано 700 единиц. Вследствие компания закрыла возможность оставлять оценки.

Напомним, что до этого прошел флешмоб, в котором украинцы массово стали понижать рейтинг официальной страницы FIFA в Facebook. На разных языках они оставляли комментарии "Слава Украине!". Акция была устроена вследствие того, что двух хорватских футболистов было наказано, когда появился видеоролик, в котором они говорили украинский лозунг. Таким образом, Домагой Вида и Огнен Вукоевич хотели поддержать Украину после победы Хорватии над сборной РФ в четвертьфинале на ЧМ 2018.

Ранее мы писали о том, что пользователи, которые оставляли проукраинские комментарии на Facebook-странице Международного федерации футбола (FIFA) и оценивали ее в одну звездочку подверглись попытке блокировки аккаунтов.

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