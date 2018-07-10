FIFA решила отомстить? Украинцы жалуются на массовую блокировку аккаунтов в Facebook

Коллаж РБК-Украина

Facebook устроил тотальную проверку тех, кто принял участие в "штурме" страницы FIFA

Пользователям, которые оставляли проукраинские комментарии на Facebook-странице Международного федерации футбола (FIFA) и оценивали ее в одну звездочку, подверглись попытке блокировки аккаунтов. Об этом пишут украинцы в социальных сетях.

"Facebook массово перепроверяет аккаунты украинцев, которые вчера чмырили ФИФУ. Судя по всему, боты массово пожаловались на тех, кто писал комментарии. Инструменты Facebook отреагировали и временно закрыли страницы пользователей. После прохождения проверки все работает, как и раньше. Собственно, эта жалкая "атака" ботов - это и есть "атветка" за флешмоб. Клоуны", - написал Родион Шовкошитный.

Скриншот поста (facebook.com/rodion.shovkoshytnyi)

"Началось. Пытались заблокировать мою страницу. Так же и у моих друзей, которые наведались в ФИФУ. Ну, хорошо, что не снайперов послали", - написала Татьяна Кравец.

Скриншот поста (facebook.com/olga.oliinyk)

Скриншот поста (facebook.com/tatyana.kravets.73)

Скриншот поста (facebook.com/igor.ubiyvovk)

Скриншот поста (facebook.com/o.reshetylova)

"Значит, мы сделали им больно", - сказал Роман Кулеша.

Один из юзеров предположил, что Facebook проводит проверку пользователей, оценивших страницу FIFA из-за того, что не верит в "живость" аккаунтов.

"Просто думают, что такое можно только с помощью ботов сделать. Не верят, что это живые люди", - написал пользователь.

Скриншот поста (facebook.com/roman.sudolsky)

Скриншот поста (facebook.com/olga.len.71)

Скриншот поста (facebook.com/Галина Куц)

Напомним, что официальная Facebook-страница FIFA стремительно упала в рейтинге. Это стало результатом флешмоба, организованного украинцами. Суть его заключается в том, что пользователи сети ставят странице самую низкую оценку - одну звезду, а в комментариях пишут "Слава Украине!" на разных языках.

Также многие украинцы пробуют объяснить подписчикам FIFA из разных стран мира, что лозунг "Слава Украине!" не имеет политического оттенка, а является традиционным слоганом, как, например, британское "Да здравствует Королева", "Пусть живет Франция" или "Храни, Боже, Америку".

По состоянию на 14:55 уже более 150 тыс. пользователей поставили негативные оценки FIFA в Facebook. Таким образом, всего за один день рейтинг страницы упал с 5 звезд до 1,3.

Напомним, что на днях украинские дипломаты объяснили суть выражения "Слава Украине!" британским средствам массовой информации.

Видео: РБК-Украина